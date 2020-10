La foto de Arnold Schawarzenegger en el hospital después de pasar por una segunda cirugía cardíaca

Más información Los músculos de culturista del hijo ilegítimo de Arnold Schwarzenegger con el que le hace competencia a Terminator

En el mes de mayo Arnold Schwarzenegger revelaba uno de los momentos más difíciles de su vida tras confesar que estuvo al borde de la muerte tras someterse a una operación de corazón que se complicó más de lo previsto.

El austriaco explica que cuatro meses antes de empezar el rodaje de 'Terminator: Destino oscuro' se sometió a una revisión médica donde le dijeron que tenían que intervenirle para cambiar una válvula del corazón.

Pero, finalmente las cosas se complicaron y una operación de 4 horas acabó durando 16: "Me dijeron que se había producido una complicación y me tuvieron que hacer una intervención de emergencia. Me contaron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto".

Ahora, cinco meses después de lo ocurrido ha tenido que ser operado de nuevo y ha querido subir una imagen en el hospital durante su recuperación y así hablar también de cómo ha salido la cirugía.

"Gracias al equipo de la Clínica Cleveland, tengo una nueva válvula aórtica que va junto con mi nueva válvula pulmonar de mi última cirugía. Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de tus increíbles estatuas. ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo!".

Schawarzenegger se sometió a la misma cirugía en 1997 debido a un defecto cardíaco congénito. Además, Patrick, el primogénito de Arnold , le dijo: "¡¡POR FAVOR NO HAGA ENTRENAMIENTO HOY !!".

En el vídeo de arriba puedes encontrar las imágenes.

...

Seguro que te interesa...

82 años y usando Tik Tok: Anthony Hopkins se anima a bailar y reta a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger