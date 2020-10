De actor a obrero: Armie Hammer explica por qué aceptó un trabajo en la construcción durante la cuarentena

Armie Hammer ha consagrado su carrera como actor en los últimos años, participando en grandes producciones como 'Una cuestion de género' o 'Call me by your name' junto a Timothée Chalamet. El actor no ha parado de trabajar y ascender en su carrera, pero todo se vio paralizado, como para tanta gente, por la crisis del coronavirus.

Aunque algunos han aprovechado la cuarentena para dedicar más tiempo a su familia, el actor confirmó el pasado mes de julio su separación con Elizabeth Chambers, con quien llevaba casi diez años casado y con quien comparte dos hijas. Después ha sido pillado junto a Rumer Willis, la hija de Bruce Willis, en una cómplices imágenes.

Pero ahora Hammer ha revelado que prefirió dedicar ese tiempo a una rama bastante alejada de su profesión, y es que aceptó encantado un trabajo en la construcción.

En una reciente entrevista en el programa de Jimmy Kimmel, contaba: "he sido productivo, he sido muy afortunado", sobre haber encontrado algo durante su tiempo de inactividad. Los detalles de cómo se dio esta curiosa oportunidad y por qué decidió aceptarlo, lo puedes encontrar en el vídeo de arriba.

