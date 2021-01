Armie Hammer se pronuncia sobre los "depravados y falsos ataques" contra él y abandona la película 'Shotgun Wedding'

Armie Hammer ha decidido responder a los rumores y acusaciones contra él que se han viralizado en redes sociales con un breve comunicado en Deadline.

"No voy a responder a esta patraña de alegaciones, pero a la luz de los depravados y falsos ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y estoy agradecido por ello".

La polémica comenzó cuando empezaron a salir a la luz presuntos mensajes y fotos atribuidas al actor con distintas mujeres donde se exponen tendencias violentas, canibalismo, hematodipsia o antropofagia.

Ahora Hammer ha decidido negar los 'ataques' pero ya no participará en la película 'Shotgun Wedding', debido a su "inminente fecha de inicio" como apuntaba también el representante de la producción. Hammer será reemplazado en el reparto junto a Jennifer Lopez.

Seguro que te interesa

Tráiler de 'Rebeca', la adaptación de la inquietante novela gótica con Armie Hammer y Lily James