Armie Hammer, pillado con Rumer Willis en unas cómplices imágenes tras el divorcio del actor de 'Call Me by Your Name'

El pasado mes de julio el actor de 'Call me by your name' Armie Hammer anunciaba que se separaba de su esposa y madre de sus dos hijos, Elizabeth Chambers, después de 10 años de matrimonio.

"Trece años como mejores amigos, almas gemelas, socios y luego padres. Ha sido un viaje increíble, pero juntos, hemos decidido pasar página y pasar de nuestro matrimonio. Al entrar en este próximo capítulo, nuestros hijos y nuestra relación cómo co-padres y queridos amigos seguirán siendo nuestra prioridad", decían ambos en sus redes sociales donde señalaban a diferencias irreconciliables como la razón de la separación.

Ahora, meses después de la noticia, parece que el actor ha vuelto a buscar el amor tras haber sido pillado en una actitud muy cariñosa con la hija de Demi Moore, Rumer Willis, en unas cómplices imágenes publicadas por Page Six que puedes ver aquí.

En las instantáneas se ve a la pareja paseando por Los Ángeles mientras Armie la pasa el brazo alrededor de la cintura a Rumer y disfrutan de una jornada los dos solos. Tras estos documentos gráficos los rumores sobre una posible relación han empezado a salir, aunque, por el momento, ninguno de los dos se ha manifestado al respecto.

