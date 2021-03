Armie Hammer se muda de su casa en Los Angeles en plena noche en mitad de la polémica

A comienzos de 2021 estalló una polémica que ha seguido escalando cuando el actor Armie Hammer fue acusado de tendencias sexuales violentas y caníbales por varias de sus presuntas examantes.

Desde entonces se ha investigado al intérprete de 'Call me by your name' con lupa, y aunque en un principio se pronunció asegurando que eran "ataques depravados y falsos", Hammer ya ha sido reemplazado en varios proyectos que tenía en el futuro próximo y fue despedido por su agencia de representación.

También salió a la luz su cuenta privada donde hacía comentarios sobre drogas y sexo con diferentes mujeres, con un detalle por el que sí pidió disculpas. No obstante, hace semanas que el intérprete no había roto su silencio ni había sido visto.

Ahora, Page Six ha asegurado que Hammer ha vuelvo a Los Angeles, donde ha sido visto sacando sus cosas de la casa que compartía con su exmujer Elizabeth Chambers a "altas horas de la noche".

La mansión, que lleva meses a la venta, ha sido vendida por 5 millones de dólares tras varias rebajas y, según aseguran vecinos al medio, organizó la mudanza "bajo el amparo de la noche".

"Furgonetas y un puñado de trabajadores acudieron a la propiedad muy pasada la medianoche y solo con la luz de linternas", reportan.

Por su parte su exmujer, Chambers, con la que comparte dos hijos, se pronunció abiertamente hace poco sobre las acusaciones contra su marido, confesando que no se dio cuenta "de cuánto había" de lo que no era consciente. Puedes ver sus sinceras palabras en el vídeo de arriba.

