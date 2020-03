Armie Hammer protagoniza 'Call me by your name', un drama romántico gay sobre el amor entre un chico de 17 años (Timothée Chalamet) y un estudiante de 24.

Este tema ha levantado algunas ampollas en los sectores más conservadores de Estados Unidos, siendo el más sonado el caso de James Woods, que ha recurrido a Twitter para criticar el concepto de la película sin tapujos.

La disputa se remonta a un comentario del autor Chad Felix Green, homosexual conservador, denunciando la diferencia de edad entre los protagonistas de la historia. "Hombre de 24 años. Niño de 17. Parad".

Este tuit fue el que James Woods ('Shark', 'Casino') utilizó como plataforma para afirmar en sus propias palabras que "Nos están quitando poco a poco las últimas barreras de la decencia. #NAMBLA". El hashtag hace referencia a la Asociación de Amor Hombre/Niño en Norteamérica, una red organizada de pedofilia.

Armie Hammer no tardó en responderle al actor con la réplica más acertada de la historia: "¿No saliste tú con una de 19 años cuando tenías 60.....?". Y es que según numerosas fuentes, James Wood tuvo una relación con una mujer llamada Ashley Madison que comenzó cuando ella tenía, efectivamente, 19. Con su actual novia, Kristen Bauguess, tiene una diferencia de edad de 46 años.

Más leña se sumó al fuego cuando la también actriz Amber Tamblyn ('127 horas', 'Uno para todas') añadió una experiencia personal al tuit de Hammer. "James Wood intentó ligar conmigo y una amiga una vez en un restaurante. Quería llevarnos a Las Vegas. Le dije que tenía 16 años y me dijo que aún mejor".

Woods no ha abordado directamente las acusaciones, aunque sí ha comentado en Twitter a través de otros usuarios que las declaraciones de Tamblyn "son mentira" y que "no presta atención a liberales y trolls". Eso sí, que Armie Hammer es un actor estupendo.

'Call me by your name' se estrena en nuestros cines el 16 de febrero, y por si quedaba algún atisbo de duda en la legalidad de su relación, los medios han querido recordar que la edad legal de consentimiento sexual en Italia, donde se ambienta la película, es de 14 años.

Aquí puedes ver los tuits originales: