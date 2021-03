Armie Hammer se encuentra en el ojo del huracán mediático desde hace meses tras salir a la luz presuntas conversaciones con varias amantes donde se destapaban conductas sexuales violentas de todo tipo.

En medio de la polémica fueron muchas las mujeres que alzaron la voz para acusarle de abuso físico y mental, y finalmente hace una semana fue acusado formalmente por una mujer de violarla "violentamente durante cuatro horas".

La denunciante, que pidió ser identificada como Effie, cuenta con detalle en un grave relato la experiencia que sufrió presuntamente a manos de Hammer donde llegó a pensar que la "iba a matar" al no conseguir escapar. Puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba.

La policía de Los Angeles ha confirmado que esta grave acusación está siendo investigada, y recientemente Hammer rompió su silencio con un comunicado que niega las acusaciones.

Ahora el actor ha recibido otra mala noticia, y es que ha sido despedido de otro proyecto más, la película 'Billion Dollar Spy'. Según asegura Variety, este era el último film en la agenda de Armie antes de las acusaciones. También fue despedido previamente por su agenda de representación, la película 'Shotgun Wedding' y la serie 'The Offer'.

Seguro que te interesa:

"No me di cuenta de cuánto no sabía": Elizabeth Chambers rompe su silencio sobre el escándalo de su exmarido Armie Hammer