La imagen de Armie Hammer se desmoronó en 2021 cuando, en primer lugar, fueron desvelados presuntos mensajes e imágenes atribuidas al actor con distintas mujeres que mostraban tendencias violentas, problemas con las drogas o canibalismo. Más tarde, el testimonio de una mujer afirmó que el intérprete la había violado durante cuatro horas. Por este motivo, la Policía de Los Ángeles abrió una investigación, que hoy en día sigue su curso.

Antes de que el caso estallara en los medios de comunicación, la estrella de 'Call me by your name' se divorció de la que había sido su esposa durante los últimos 10 años, Elizabeth Chambers. Y ahora, según apuntan fuentes cercanas a la pareja, están reconduciendo su relación, tomando posturas muy cercanas.

El actor de 35 años está instalado en las Islas Caimán y, según recoge Just Jared, ambos se encuentran con sus hijos en común: "Se aman y están en un buen lugar. Armie, Elizabeth y sus hijos han estado frecuentando Yoshi Sushi en Gran Caimán. A menudo cenan allí juntos y parecen una familia feliz. Pero no creo que vuelvan a estar juntos. Sus hijos son su principal prioridad en este momento y eso nunca cambiará".

Por otra parte, otra fuente ha revelado a People que Elizabeth Chambers "siempre" quiso al actor y que era el "amor de su vida": "Obviamente tenían muchos problemas, pero la rehabilitación de Armie demostró que estaba comprometido con los grandes cambios. Se llevan bien y disfrutan pasar tiempo con los niños".

Armie Hammer y Elizabeth Chambers | Getty Images

El pasado diciembre, Hammer completó su tratamiento en una clínica de desintoxicación por sus adicciones a las drogas, alcohol y al sexo. Además, a lo largo del 2021, se informó que el actor estaba saliendo con una mujer de identidad no revelada.

Por su parte, Chambers ha mantenido un perfil bajo, a penas haciendo declaraciones sobre el truculento caso de su ex marido: "Durante semanas, he estado tratando de procesar todo lo que ha ocurrido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado las angustias, estoy escuchando y continuaré escuchándome y educándome sobre estos asuntos delicados. No me di cuenta de lo mucho que no sabía. Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquiera que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para curarse", publicó Elizabeth en su cuenta de Instagram.

Por el momento, el actor nacido en California tiene pendiente el estreno de 'Muerte en el Nilo', a la que ha rodeado la polémica por mantener al intérprete entre sus filas después de conocerse sus acusaciones. Hammer ha sido borrado de los demás proyectos que que no se había estrenado.

