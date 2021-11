Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizarán la película 'Wicked'

Esta adaptación es una de las más esperadas, ya que no es la primera vez que se intenta llevar a la gran pantalla este legendario musical de Broadway. De hecho, Universal Pictures adquirió los derechos de esta obra hace cuatro años, y en un principio iba a ser estrenada en 2019. Sin embargo, la productora cambió de planes. Ahora, 'Wicked' por fin es una realidad, y llegará a los cines las próximas navidades, en concreto el 22 de diciembre de 2021.

Desde Universal Pictures, ya han confirmado quiénes serán las estrellas que protagonizarán esta adaptación, y no son ni más ni menos que Ariana Grande y Cynthia Erivo. La película estará dirigida por Jon M. Chu, quién toma el relevo de Stephen Daldry, que se vio obligado a abandonar el proyecto.

Ariana Grande ha interpretado ya en otras ocasiones varias canciones de Elphaba en el pasado, pero en esta ocasión asumirá el papel de Glinda, la bruja buena, mientras que Cynthia Erivo, una auténtica leyenda de Broadway, ganadora de diversos premios como Grammy al mejor álbum de teatro musical, y un premio Tony a la mejor actriz principal, se meterá en el papel de de Elphaba, la malvada bruja del oeste.

Las dos estrellas anunciaron esta gran noticia a través de sus redes sociales. Ariana grande incluso envió un arreglo floral a Cynthia con el siguiente mensaje: "Querida Cynthia, honor se queda corto. Qué ganas de abrazarte. Nos vemos en Oz".

Viral en redes sociales

Los fans del musical y de la cantante de 'Seven rings' se han vuelto locos en Twitter, sobre todo porque la propia Ariana Grande publicó un tuit en 2011 en el que confesaba que le encantaría participar en la adaptación de 'Wicked': "Volver a ver 'Wicked' me ha hecho darme cuenta lo mucho que me gustaría interpretar a Glinda en algún momento de mi vida. Es mi papel soñado".

'Wicked' es una precuela de 'El mago de Oz'

El musical está basado en el libro 'Wicked: memorias de una bruja mala', escrita por Gregory Maguire, y cuenta la historia de cómo Elphaba se convirtió en una bruja malvada de piel verde, y de todo lo que pasó antes de la llegada de Dorothy al mundo de Oz.