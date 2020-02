'Argo' y 'Silver Lining's Playbook', principales apuestas para los Óscar

El thriller político dirigido y protagonizado por Ben Affleck, 'Argo', y la nueva comedia romántica protagonizada por Bradley Cooper, 'Silver Lining's Playbook', toman la delantera en los pronósticos como los títulos con más papeletas para alzarse con la estatuilla a la mejor cinta.

'Argo' ha convencido a crítica y público, primero desde su pase en los Festivales de Cine de Toronto y Telluride, y después tras su estreno en los cines estadounidenses hace dos semanas, donde hasta el momento ha recaudado más de 50 millones de dólares (unos 38 millones de euros).

Los miembros de la Academia de Hollywood pudieron ver el filme a comienzos de octubre y su reacción fue de gran entusiasmo, hasta el punto que la consideraron la principal favorita para alzarse con la máxima distinción de los Óscar, según la revista The Hollywood Reporter.

Siendo 'Argo' el rival a batir con su historia sobre el rocambolesco rescate en 1980 de seis funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Teherán durante la crisis de los rehenes en Irán, la principal alternativa llegará de manos de 'Silver Lining's Playbook', la nueva cinta de David O. Russell, que ya triunfó en la gran ceremonia del cine hace un par de años con 'The Fighter'.

La cinta fue votada como la mejor película del Festival de Cine de Toronto por el público que asistió a la muestra y acaba de hacerse con los premios Hollywood Awards al mejor director (Russell), mejor actor (Bradley Cooper) y mejor actor de reparto (Robert De Niro).

La película, en la que también participa Jennifer Lawrence ('Los juegos del hambre'), narra la historia de un profesor de instituto que tras pasar ocho meses en una institución psiquiátrica regresa a su hogar familiar para reconstruir su vida. Llegará a los cines estadounidenses el 21 de noviembre.

En la lista de candidatas a mejor película podrían estar acompañadas por 'El atlas de las nubes', la arriesgada apuesta personal de los hermanos Wachowski ('Matrix') que llegó a la cartelera estadounidense hace solo un día, y 'Flight', de estreno la próxima semana, un drama aeronáutico con Denzel Washington que supone el regreso a la acción real del cineasta Robert Zemeckis.

Precisamente 'El atlas de las nubes', por su novedosa estructura (seis historias entrelazadas a lo largo de 500 años en casi tres horas de metraje), entra de lleno entre las opciones que el académico amará u odiará sin término medio, algo que puede ocurrir también con la ya estrenada 'The Master', el exigente e hipnótico lienzo de Paul Thomas Anderson, y la 'Anna Karenina', de Joe Wright (16 de noviembre), con su versión postmoderna del clásico de León Tolstói.

Por su parte, 'Flight' es uno de los títulos sobre catástrofes que podrían hacerse hueco, al igual que 'Bestias del sur salvaje', de Benhn Zeitlin, 'Lo imposible', de Juan Antonio Bayona, y 'La vida de Pi', de Ang Lee.

Otra de las películas que suena con fuerza para los Óscar es 'Lincoln', la colaboración entre Steven Spielberg y Daniel Day-Lewis para retratar la colisión del expresidente estadounidense con su gabinete hacia la abolición de la esclavitud y el fin de la Guerra Civil.

E incluso qué mejor homenaje sería en el 50 aniversario de James Bond que 'Skyfall', la película número 23 sobre al agente 007, se alzara por primera vez con una candidatura como mejor película, algo que no descarta parte de la prensa especializada.

Con menos ruido se podrían colar dos obras minoritarias que han fascinado a la crítica: 'Amour', con la que Michael Haneke se hizo con su segunda Palma de Oro en Cannes, y 'Moonrise Kingdom', todo un éxito para el particular humor de Wes Anderson.

No obstante, los académicos tienen grandes esperanzas puestas en varios estrenos de diciembre que aún no han sido proyectados .Es el caso del musical 'Los Miserables' (Anne Hathaway, Russell Crowe y Hugh Jackman), la cinta 'Zero Dark Thirty' sobre la operación que acabó con la muerte de Osama bin Laden, la esperada 'Django desencadenado' -lo nuevo de Quentin Tarantino- y el regreso de Peter Jackson a la Tierra Media con 'El Hobbit: Un viaje inesperado'.

La Academia de Hollywood dará a conocer las candidaturas a los Óscar el próximo 10 de enero. La ceremonia de entrega de las estatuillas se celebrará el 24 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood (Los Ángeles) y se emitirá a través del canal ABC. Antonio Martín Guirado