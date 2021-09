"Lo he aprendido por las malas": El miedo de Mark Ruffalo a decir algo sobre Hulk en 'Moon Knight'

La hoja de ruta para continuar con la expansión del MCU va viento en popa y después del reciente estreno de 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' ya empezamos a mirar a los próximos estrenos con ilusión. Y ya ha estrenado por fin nuevos avances sobre 'Eternals' o 'SpiderMan: Sin camino a casa' y estos han revelado nuevos héroes y villanos. Pero los fans siguen esperando con muchas ansias la llegada de nuevas series al MCU tras el éxito de 'Loki' o 'WandaVision' y una de las que más expectación está creando es 'Moon Knight'.

Por el momento los detalles sobre 'Moon Knight' han sido escasos y tan solo sabemos que Óscar Isaac Hernández será el encargado de dar vida al Caballero Luna. Pero podría haber otra incorporación a la serie y los fans están encantados. La semana pasada se filtró una imagen de Mark Ruffalo en un hotel en Budapest, muy cercano a la localización en la que se está rodando la serie actualmente.

Eso sí el actor ha querido responder rápidamente a estos rumores que le colocan en el reparto de 'Moon Knight' y desde su cuenta de Twitter escribe: "Como persona responsable de la siguiente Fase del MCU, no me gustaría spoilear nada. Esto lo he aprendido a las malas".

El gran spoiler de Mark Ruffalo

Es normal que Mark Ruffalo haya hablado rápidamente después de conocer esta filtración, aunque ha dejado una respuesta más que abierta para las especulaciones. Eso sí, nada tiene que ver con otras veces que el actor ha dejado verdaderos spoilers de alguna película de Marvel.

Esa última frase en su tuit probablemente se refiere a cuando en 2017 él mismo hizo un streaming revelando los 10 primeros minutos de 'Thor: Ragnarok' durante su premiere en Los Ángeles, semanas antes de que se estrenase en los cines.

