La actriz de 'Maléfica' ha decidido donar 200.000 dólares al Fondo de Defensa Legal del NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) para apoyar su labor el mismo día que cumplía 45 años.

"Los derechos no pertenecen a ningún grupo para dárselo a otro. La discriminación y la impunidad no pueden tolerarse, explicarse o justificarse. Espero que podamos unirnos como estadounidenses para abordar los profundos errores estructurales en nuestra sociedad", ha explicado la actriz en un comunicado a Entertainment Tonight.

Angelina ha pasado este 45 cumpleaños junto a sus seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, que tienen la tradición de hacer algo juntos para sorprender a su madre. Mientras tanto, el ex marido de la actriz, Brad Pitt, ha sido visto en una protesta en Los Ángeles el miércoles.

