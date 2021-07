Antonio Banderas se une al reparto de 'Indiana Jones 5' junto a Harrison Ford

Aunque se creía que el elenco de 'Indiana Jones 5' ya estaba cerrado, hace poco, los seguidores de las aventuras del arqueólogo más famoso de la historia han recibido una grata noticia, y es que el actor Antonio Banderas formará parte del reparto.

Todavía no se conocen muchos detalles del papel que interpretará Banderas, pero sí se conoce que acompañará definitivamente al protagonista Harrison Ford que da vida a Indiana Jones, tal y como ha anunciado él a través de sus redes sociales.

"Un honor acompañar en la pantalla a uno de los héroes más carismáticos de la historia del cine, de la mano de Harrison Ford, Steven Spielberg, James Mangold y el resto de este fabuloso equipo de #IndianaJones5", escribía el actor en su última publicación en Instagram junto a una fotografía suya con Ford.

Lo cierto es que la quinta película sobre las aventuras de Indiana Jones está siendo un largometraje cuya producción está cargada de sorpresas, como el cambio en la dirección de la película. Steven Spielberg ha decidido rechazar el papel de director y cedérselo a James Mangold, quien ha dirigido películas como 'El Gran Showman' o 'Lobezno Inmortal'.

Además, Mangold posee una novedosa idea sobre la narrativa de la quinta película, puesto que quiere crear una nueva generación que enriquezca la historia con una perspectiva diferente. Este cambio conceptual en 'Indiana Jones', puede suponer que la quinta película sobre el historiador sea la última en la que podamos ver a Harrison Ford con su desgastada cazadora de cuero mientras fustiga a los malos con su látigo.

Otro ingrediente imprescindible para que la producción sea un éxito, es el hecho de que el aclamado compositor John Williams vaya a crear todas las composiciones musicales del largometraje, tal y como lleva haciendo desde la primera película de 'Indiana Jones'.

El estreno de 'Indiana Jones 5' se prevé que tenga lugar el 29 de julio del 2022, y se espera que ese mismo día también esté disponible en Disney+.

Harrison Ford en 'Indiana Jones' | Lucas Film

El malagueño está viviendo una época inigualable

A sus 60 años Antonio Banderas no para de recibir ofertas de trabajo, y participa en todas las producciones posibles. El año pasado estrenó 'Las aventuras del Doctor Doolitle', donde trabajó con Robert Downey Jr., y recientemente en este 2021 ha estrenado 'El otro guardaespaldas 2', donde comparte pantalla con la talentosa Salma Hayek.

Además, el malagueño ya está trabajando como doblador en la nueva película de animación protagonizada por El Gato con Botas, su personaje semi-protagónico en 'Shrek'. Podremos escuchar la voz de Banderas en 'Puss in Boots: The Last Wish' en el próximo año 2022. Y, también estará en la esperada película que adaptará el videojuego 'Uncharted' junto a Tom Holland y Mark Wahlberg.

