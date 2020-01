Tras conocer su nominación en los Oscar 2020, Antonio Banderas ha subrayado que "probablemente es complicado" ganar la estatuilla pero ha incidido en que el premio "consiste básicamente en esa nominación y su importancia para la cinematografía española".

Banderas ha realizado estas declaraciones en el Teatro Albéniz de Málaga, donde precisamente este lunes ha presentado a los malagueños 'Dolor y Gloria', dentro de las actividades para el público programadas como antesala de los Premios Goya que se celebran en la capital malagueña el próximo 25 de enero.

El actor y director, quien ha subrayado que está siendo un día "muy especial", ha señalado que después de vivir 25 años en Los Angeles conoce todos los procedimientos para los Premios Oscar y muchos otros. "Es muy complicado, sin estar allí el que haya pasado lo que ha pasado. No me lo esperaba, sinceramente, porque no, porque este año tomé una opción, creo que la correcta, de estar en mi teatro, en mi tierra y haciendo teatro, que es lo que a mí me gusta", ha sostenido entre aplausos de los asistentes.

Ha admitido que, pese a ello, desde Sony se le insistió en que fuera a Estados Unidos para la promoción de la película de Pedro Almodóvar, desplazándose en tres ocasiones a Los Angeles: "No fue fácil porque tenía los horarios de aquí, me desplazaba allí, estaba una semana y cuando cogía los horarios de Los Angeles tenía que volver". Es más, ha dicho que los últimos días en Málaga antes del estreno de 'A Chorus Line', con el que arrancaba su Teatro del Soho CaixaBank, "estaba un poco sin saber dónde estaba".

Banderas ha insistido en que para la cinematografía española es importante no sólo su nominación al Oscar, que ha recordado que se da por un personaje que hace en español, sino la de la propia película: "Las opciones que vamos a tener son complicadas, es complicado probablemente ganar pero el premio consiste básicamente en esa nominación y su importancia para nuestra cinematografía".

Ha señalado que este año los Goya se celebran en Málaga, donde también opta al galardón, añadiendo que no le gustaría "que la nominación le quitara importancia a mi quinta nominación a los premios Goya". Así, se ha mostrado agradecido por la Medalla de Oro que recibió en el año 2005 y el Goya honorífico: "Yo tengo una valoración de nuestra Academia muy importante y por eso estoy aquí".

En su intervención este lunes ante los malagueños, previa a la proyección de 'Dolor y Gloria', Banderas ha incidido en que ha sido un trabajo "que viene a completar 40 años con una persona a la que respeto, admiro y quiero, que es Pedro Almodóvar", de quien ha dicho que hace arte y que vive a través del cine: "Su vida es el cine". En estos 40 años, ha continuado, "han pasado muchas cosas y ocho películas" por lo que con este filme se "completa un ciclo". No obstante, ha esperado que "no se acabe aquí sino que continúe en algún momento y podamos seguir trabajando juntos".

