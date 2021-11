La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith tiene una gran relación con sus padres, pero después de más de un año sin ver a su padre por la pandemia, Stella ha decidido pasar un tiempo en su tierra natal, y ha regresado a España para trabajar como la segunda ayudante de dirección de uno de los nuevos proyectos de Banderas, el musical 'Company' en el teatro de Málaga.

Su ayudante de confianza

Antonio Banderas no solo se ha mostrado muy contento con el regreso de su hija a España, sino también con el trabajo que hace en la compañía como segunda ayudante de dirección: "¿Cómo no voy a estar contento? No solamente porque es mi hija, que no la veía desde hace un año y medio, sino porque me está haciendo un servicio estupendo" aseguró el actor para la revista Hola! a las puertas del teatro Soho, donde estrena su nueva obra.

De hecho, Antonio Banderas asegura haber mejorado en su trabajo desde que cuenta con el punto de vista de Stella: "Mi hija tiene mucha personalidad, tiene muy claras sus opiniones y me sirve escucharla" a pesar de que este es el primer trabajo oficial de su hija desde que terminó sus estudios universitarios, Banderas asegura que tiene mucho criterio, "cuando caminamos a casa después de los ensayos es cuando ella realmente hace su trabajo, cuando estamos en casa cenando le hago preguntas muy directas y recibo respuestas muy directas sobre lo que ella está viendo y la opinión que tiene de ello".

Está claro que trabajar juntos en esta obra está fortaleciendo aún más la relación padre-hija.

Muchos cambios

Lo cierto es que la vida de Stella del Carmen está cambiando muy deprisa. No solo se ha mudado a España, sino que también se cambió su nombre legal. Tal y como aclaró ella misma, eliminó "Griffith" de sus apellidos para que no fuese tan largo, teniendo en cuenta que en Estados Unidos es costumbre utilizar solo el apellido del padre.

