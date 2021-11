'Antlers: Criatura oscura': Todo sobre la película de terror producida por Guillermo del Toro

'Antlers: Criatura oscura' es una oscura y perturbadora película de terror dirigida por Scott Cooper y producida por Guillermo del Toro, David S. Goyer y J. Miles Dale. La cinta está protagonizada por Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane y Amy Madigan. C. Henry Chaisson & Nick Antosca y Scott Cooper han escrito el guión, basado en el cortometraje 'The Quiet Boy' de Nick Antosca. Puedes ver el tráiler de esta película de terror en el vídeo de arriba.

Sinopsis de la película

En 'Antlers: Criatura oscura', la profesora de un pequeño pueblo de Oregón (Keri Russell) y su hermano, el sheriff local (Jesse Plemons), descubren que un joven alumno esconde un secreto peligroso con consecuencias aterradoras.

El papel de Guillermo del Toro en el proyecto

Como ha contado el propio director Scott Cooper en esta entrevista que publicamos en exclusiva aquí, Guillermo del Toro fue indispensable para que accediera a hacer una película como 'Antlers: Criatura Oscura'.

"Guillermo del Toro y Searchlight me enviaron el guión. Cuando empecé como actor, siempre quise moverme entre varios géneros. Así que tenía sentido que como director también siguiera avanzando. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que trabajar en distintos géneros? No hubiera hecho esta película si no fuera por Guillermo. Me contactó y me dijo: 'no sé si la gente lo sabe pero tus tres últimas películas han sido todas películas de terror", ha revelado.