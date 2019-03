De poco le ha servido a 'La voz dormida' sus nueve nominaciones a los Goya, o a 'El árbol de la vida' las tres candidaturas a los Oscar en los Premios YoGa que cada año entrega el Colectivo Catacric. Llevan 23 años premiando lo peor del año en producciones cinematográficas con mucho sentido del humor, añadiendo a cada categoría una curiosa etiqueta explicativa.

El último trabajo de Benito Zambrano se ha llevado el premio YoGa a peor película bajo la descripción de "No me vuelvas a contar lo que pasó". Como peor director, YoGa "Mientras duermes", a Juan Carlos Fresnadillo por su thriller psicológico 'Intruders'. El tercer y cuarto galardón para el cine español es el de peor actor y actriz que ha recaido en Roberto Álamo y Marisa Paredes por 'La piel que habito'. A los actores de la última película de Pedro Almodóvar les ha tocado el YoGa "Tú lo que quieres es que me coma el tigre".

Lo peor del cine extranjero

Pero para Hollywood también hay premios. El jurado ha elegido 'El árbol de la vida' como peor película extranjera con la etiqueta de YoGa "Habemus plastam". Aunque el YoGa "Mel-eñeco" a peor director de cine se lo ha llevado Jodie Foster por 'El castor'.

En la categoria de Actor y Actriz, el damnificado en esta ocasión al YoGa "En busca del aura perdida" fue Harrison Ford que aportó cuatro títulos: 'Cowboys and Aliens', 'Morning Glory', 'Medidas extraordinarias' y 'Territorio prohibido'. Hilary Swank ganó, es un decir, el YoGa "Para qué sirve un Oscar (o dos)" a la peor actriz por ‘La víctima perfecta’ y ‘Noche de Fin de Año’.

Por otro lado, el Colectivo Catacric, también otorga tres premios especiales. El YoGa “Promoción fantasma” fue para Eduardo Chapero Jackson por su primer largo, 'Verbo', Isaki Lacuesta por 'Los pasos dobles' y Miranda July por 'El futuro'.

Otro galardón que se entregó fue el YoGa “Catalunya über alles!” para los Premios Gaudí 2012, con una mención especial al discurso del rey: ¡Joel, qué discurso!. Y por último YoGa Uno de los nuestros: No es ‘País’ para egos, a Carlos Boyero.