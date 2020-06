Anthony Mackie lleva interpretando a Falcon en Marvel desde el año 2014 tras verlo por primera vez en 'Capitán América: El soldado de invierno'. Desde entonces ha sido uno de los superhéroes regulares de la compañía apareciendo en siete de sus películas.

Tras 'Vengadores: Endgame' donde Capitán América la cedía el testigo a su gran amigo Sam Wilson veremos las nuevas aventuras del superhéroe en la serie de Disney+ 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Ahora, en medio de las protestas por el Black Lives Matter Mackie ha ofrecido una entrevista a 'Variety' junto al actor Daveed Diggs donde ha sido muy claro al hablar, sin tapujos, sobre la falta de diversidad de Marvel.

"Me molesta haber hecho siete películas de Marvel donde cada productor, cada director, cada especialista, cada diseñador de vestuario, cada asistente personal, cada persona era blanca", denuncia.

Además, el intérprete habla sobre la particularidad que sucedió con 'Black Panther' donde a todo el mundo que se contrató entonces fue negro. Algo que considera todavía más racista:

"Cuando hacen 'Black Panther', tienen un director negro, productor negro, un diseñador de vestuario negro, un coreógrafo negro. Y yo digo, eso es lo más racista de todo, porque si solo puedes contratar a los negros para la película de negros, ¿estás diciendo que no son lo suficientemente buenos cuando tienes un elenco mayormente blanco?", dice sobre la primera película de superhéroes que fue nominada a un Oscar.

Por último, Anthony termina diciendo: "Contrata a la mejor persona para cada trabajo, incluso si eso significa que vamos a contratar a las dos mejores mujeres o a los dos mejores hombres".

