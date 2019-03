Anthony Hopkins en el primer y esperado tráiler de 'Hitchcock'

Con un cuchillo en la mano y con su extraordinaria papada, Anthony Hopkins aparece en el primer y esperado tráiler de ‘Hitchcock’, la cinta que relatará la odisea que vivió el mítico director de cine para rodar una de sus obras maestras, ‘Psicosis’.

Basada en el libro ‘Alfred Hitchcock and the Making of Psycho’ escrito por Stephen Rebello, ‘Hitchcock’ está dirigida por Sacha Gervasi, autor de ‘Cisne negro’ y será el encargado de convertir el libro en un guion para la gran pantalla.

Junto a Hopkins, vemos otros rostros conocidos como los de la también oscarizada Helen Mirren, que dará vida a Alma, la esposa del realizador británico; James DArcy que será el encargado de interpretar al asesino Anthony Perkins; Scarlett Johansson, que dará vida a Janet Leigh; y Jessica Biel interpretará a Vera Miles, la actriz que daba vida a Lila Crane.

Un elenco de lujo para una cinta que, en principio, no llegaría a los cines hasta el año que viene, pero que finalmente se estrenará el 23 de noviembre.