Antena 3 llena de estrenos la Navidad

Antena 3 ya tiene todo preparado para despedir 2010 y dar la bienvenida a 2011 con la mejor filmografía de la Factoría Disney de estreno. La cadena emitirá durante estas navidades 'Wall-E' y 'High School Musical 3'.



Un a puesta firme por el cine familiar que se completa con films como 'Yo, Robot', 'Ratatouille', 'Jumper', 'Transporter 3' o 'Spiderman'.



'Wall·E', un robot entrañable

En el año 2700, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos de solitarios años haciendo aquello para lo que fue construido -limpiar el planeta de basura- el pequeño robot WALL-E descubre una nueva misión en su vida, además de recolectar cosas inservibles, cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot exploradora llamada EVE. Ambos viajarán a lo largo de la galaxia y vivirán una emocionante e inolvidable aventura que emocionará a toda la familia.



'High School Musical 3', música y baloncesto

La tercera entrega del musical de Disney que ha causado furor entre los más jóvenes de casa. En esta nueva película, Troy y Gabriella (Zac Efron y Vanesa Hudgens), alumnos del último curso, se enfrentan a la perspectiva de la separación ya que ambos emprenderán caminos diferentes en la universidad. Con ayuda del resto de los Wildcats, realizan un elaborado musical de primavera que refleja sus experiencias, sus esperanzas y sus inquietudes ante el futuro.



'Yo, Robot', con Will Smith es una máquina

Chicago, año 2035. Las personas viven en completa armonía con robots inteligentes. Cocinan, pilotan los aviones, cuidan de sus hijos y confian plenamente en ellos debido a que se rigen por las Tres Leyes de la Robótica que protegen a los humanos de cualquier daño. Inesperadamente, un robot se ve implicado en el crimen de un brillante científico y el detective Del Spooner (Will Smith) queda a cargo de la investigación.



'Transporter 3'

Frank Martin (Jason Statham) es un indiscutible especialista en entregas de alto riesgo. En esta ocasión se verá obligado, bajo amenazas, a trasladar dos voluminosas bolsas y a una joven ucraniana, Valentina (Natalya Rudakova), desde Marsella hasta Odessa. ¿Qué hay en las bolsas? ¿quién es la chica? ¿qué hay detrás de esta entrega? Frank no conoce las respuestas, pero lo que realmente no sabe es la trampa que le ha tendido el adversario más despiadado y peligroso que nunca se ha encontrado.



'Jumper'

David Rice ha crecido con el misterioso poder que casi todos sueñan poseer: teletransportarse a cualquier lugar del mundo que imagine. Hasta ahora ha utilizado sus poderes para escapar de su pasado, alimentar su inmensa fortuna y permanecer completamente independiente. Nunca ha conocido límites, fronteras ni consecuencias.



Pero cuando David descubre a otro joven igual que él, un exaltado trotamundos rebelde llamado Griffin, la verdad de su existencia se revela. Ya no es un curioso fenómeno singular de la naturaleza, sino parte de una larga línea de anomalías genéticas conocidas como "saltadores", que además nunca están a salvo.



Ahora David ha sido identificado por la organización secreta dedicada a matarle, al igual que a todos los saltadores. Será perseguido sin descanso en una caza que nos llevará literalmente de un confín al otro de la Tierra, al tiempo que se convierte en una pieza clave de una guerra oculta que se ha desarrollado durante siglos, invisible para el resto de la humanidad.