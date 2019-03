25 años del estreno de 'Dirty Dancing'

Ha pasado ya un cuarto de siglo desde su estreno, pero las miradas se siguen quedando pegadas a los movimientos de Johny, el experto profesor de baile, y la inocente Baby. 'Dirty Dancing' ganó cuatro oscar y millones de seguidores, pero no es la única película que hemos visto una y otra vez.

Un ejemplo es 'Pretty woman', estrenada en 1990. Cuatro años más tarde llegó a la pequeña pantalla, donde ya se ha emitido más de catorce veces. Las pandillas estudiantiles, los amores de verano y la historia de amor de Sandy y Danny han recaudado más de 200 millones de dólares. Una película que se estrenó en los 70 y que parece no tener edad. Pero si prefieren las tramas de terror... ¿Quién no ha visto 'El exorcista'?¿y quién no ha repetido?

El éxito de algunos films se ha reflejado en las cuatro entregas de películas como 'Alien' o 'La jungla de cristal'. Algunas nos aterrorizan y otras nos emocionan, son historias de siempre, son clásicos. Nos identificamos con sus personajes, no importa si nos sabemos el argumento o sus canciones, las vemos de nuevo, y si es necesario rebobinamos una y otra vez nuestra parte favorita.