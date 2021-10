Anne Heche afirma que Ellen DeGeneres es la razón de que la cancelaran en Hollywood

No se ha mordido la lengua y es que Anne Heche ha hablado sobre su carrera como actriz en Hollywood y el porqué de su ausencia durante tantos años. Todo se remonta a la premiere de la película 'Volcano' en 1997.

En aquel evento, la actriz invitó a Ellen DeGeneres a que la acompañase, formalizando así su relación, que duró tan solo tres años. A pesar de que la actriz recuerda que aquella invitación fue un gesto para "vivir en amor y armonía", parece que no fue así, y considera que dicha relación repercutió en su futura carrera como actriz.

En una entrevista que ha concedido a Page Six, la actriz ha hablado claramente del hecho de haber estado tan ausente en las grandes superproducciones hollywoodienses: "No fue una relación duradera. Fue un momento en mi vida en el que me dieron la gloria de poder ser capaz de defender aquello en lo que creo y tengo desde que era una niña", a lo que la actriz añade que esta relación hizo que se sintiese como "el paciente cero de la cultura de la cancelación".

Y continúa explicando: "No he hecho una película en un estudio desde hace 10 años. Me despidieron de una película de 10 millones de dólares y no volví a ver la luz en una película de estudio".

Este acto repercutió en su carrera profesional ya que según ella misma cuenta ya tenía listo su siguiente proyecto, la película 'Seis días y siete noches', la cual coprotagonizaría con Harrison Ford. Y aunque ella no tenía claro que fuese a salir adelante, finalmente estuvo en el proyecto. Eso sí, no se olvida de la ayuda que fue Ford para ella en aquel momento tan complicado.

Así lo recuerda: "Me dijo, 'Francamente querida, no me importa en absoluto con quien te estés acostando. Tenemos una comedia romántica que hacer. Hagamos que sea la mejor que haya habido nunca'. Por eso Harrison Ford es mi héroe. Estar detrás de mí en un momento en el que la fuerza de lo que estaba defendiendo podía derribarse fácilmente".

Finalmente Anne termina diciendo: "Esas repercusiones que sucedieron son para mí las que han creado una parte del cambio. Yo soy parte de eso. Es una insignia de honor".

