Anne Hathaway estalla y acusa de sexistas a los medios de comunicación

'Ocean's Eight' es la nueva versión femenina de la saga 'Ocean's Eleven' y que llegará a la gran pantalla el 22 de junio de 2018. La película, que está dirigida por Gary Ross ('Los juegos del hambre'), cuenta con un reparto espectacular formado por Anne Hathaway, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter y Rihanna.

Ahora Hathaway ha concedido una entrevista a Digital Spy donde acusa a los medios de comunicación de sexistas y de intentar malmeter inventándose historias falsas sobre una mala relación entre las actrices del reparto.

"Todo el mundo se llevaba tan bien. Desde el primer día hubo una gran profesionalidad y al final hubo amistad. Me hace sentir muy triste que ciertos medios de comunicación se inventen historias de que no nos llevamos bien. No tiene sentido y es degradante para todos. Parad de intentar reducir nuestro género a una caricatura".

El próximo 30 de junio Anne Hathaway estrena 'Colossal', su nueva película dirigida por Nacho Vigalondo. La cinta se centra de una mujer con problemas de alcohol que descubre que puede controlar de forma remota un monstruo gigante.