Anne Hathaway y el drama de recibir un Oscar: "Traté de fingir que estaba feliz pero no lo sentía"

Ganar un Premio Oscar de la Academia de Hollywood es uno de los mayores logros de la carrera de un actor. O al menos, eso creíamos. El caso de Anne Hathaway ha levantado muchas ampollas desde que lo recibió en 2013 por su cruda interpretación de Fantine en 'Los Miserables'.

A la luz del público, la actriz se mostró forzada e incómoda en su vestido de Prada y su collar valorado en diez millones de dólares, algo que ella misma ha podido reconocer en una entrevista a Guardian, intentando explicar las razones que la llevaron a ese momento.

"Me sentí muy incómoda. Perdí un poco la cabeza haciendo esa película y aún no había vuelto a ser yo misma".

La experiencia de Hathaway dando vida a la intensa historia del clásico de Victor Hugo a través de la torturada prostituta Fantine, un símbolo de la Revolución Francesa, cambió sin duda la vida de la actriz en todos los sentidos y afectó a su forma de ver el mundo.

"Tuve que plantarme delante de la gente y sentir algo que no sentía, por lo que era una felicidad complicada. Es algo obvio, ganas un Oscar y se supone que tienes que ser feliz. Yo no me sentí así. Me sentí mal de estar allí en un vestido que costaba más de lo que mucha gente va a ver en toda su vida, y ganando un premio por retratar un dolor que aún se siente una gran parte de la experiencia colectiva de los seres humanos. Intenté fingir que estaba feliz y me criticaron por ello, mucho. Esa es la verdad de lo que pasó. Es una mierda. Pero lo que aprendes de ello es que aunque sientas que puedes morir de la vergüenza, en realidad no mueres".

Menos mal, Anne, que no moriste de tener que sonreír. Sin duda la actriz estaba atravesando una dura etapa, aunque las reacciones por parte del público no se han hecho esperar, y una vez más la actriz no está saliendo bien parada. ¿Qué te parece su "explicación"?