Anne Hathaway confiesa que odia su nombre y cómo quiere que la llamen a partir de ahora

Habiéndose convertido en una de las actrices más solicitadas de Hollywood, el nombre de Anne Hathaway es familiar alrededor del mundo.

La intérprete ha brillado en papeles muy diferentes desde 'Princesa por sorpresa' y 'Los Miserables' a 'Timadoras compulsivas', pero hay algo sobre ella que el público no conocía y ahora por fin lo ha confesado.

Ha ocurrido durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, cuando el presentador le preguntaba cómo prefería que la llamara. Y ha sido cuando Hathaway ha decidido explotar y confesar algo que llevaba mucho tiempo molestándole.

"Llámame Annie. Todos, llamadme Annie, por favor. ¿Podemos hablar un segundo de mi nombre? Cuando tenía 14 años hice un anuncio y tenía que hacerme mi tarjeta del sindicato. Mi nombre es Anne Hathaway, así que parecía la opción correcta, pero nunca se me ocurrió que el resto de mi vida la gente me llamaría Anne", revela.

"La única persona que me llama Anne es mi madre, y solo lo hace cuando está enfadada conmigo. Muy enfadada. Así que cada vez que hago algo en público y alguien me llama por mi nombre, creo que me van a gritar. La gente me dice '¡Anne!' y yo estoy en plan '¿Qué? ¿Qué he hecho ya?'".

La actriz además asegura que en Hollywood "nadie está cómodo llamándome Anne. No encaja. Soy Annie", aunque también reconoce que al poder parecer demasiado cariñoso no todo el mundo lo hace. "La gente me llama Miss H. O Hath, así que lo que prefieras. Llamadme lo que sea menos Anne".

