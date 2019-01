Anne Hathaway anuncia que deja la bebida por su hijo

Anne Hathaway tiene más en común de lo que creíamos con su personaje en 'Colossal' de Iñaki Vigalondo. La joven a la que vimos causar estragos cuando bebía demasiado, fue más allá de la ficción. La intérprete de 36 años ha confesado que algunas veces le ha costado controlarse, pero que piensa cambiarlo. Hathaway ha hecho una promesa firme a Ellen DeGeneres: "dejar de beber", aunque solo por 18 años.

La actriz ha confesado en una entrevista en 'The Ellen Show' que dejó la bebida en octubre, después de asistir a una reunión de negocios de resaca.

La razón principal por la que se ha decidido a hacerlo ha sido su hijo Jonathan de casi tres años."Voy a dejar de hacerlo mientras mi hijo esté en casa, porque no me gusta la forma en que lo hago y él está llegando a una edad en la que realmente me necesita todo el tiempo por la mañana", ha explicado la actriz.

"Un día lo dejé en la escuela, no estaba conduciendo yo, pero tenía resaca, y eso fue suficiente para mí, lo pasé mal", se ha sincerado Hathaway.

Pronto veremos a la intérprete en 'The Last Thing He Wanted', la nueva película de Netflix en la que compartirá plano con Ben Affleck y Willem Dafoe.

