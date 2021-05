Anna Faris confiesa que nunca habló con nadie de sus problemas con Chris Pratt

Anna Faris y Chris Pratt fueron durante casi 10 años uno de los matrimonios más estables de Hollywood. La pareja empezó a salir en el año 2007 tras conocerse en el rodaje de la película 'Take Me Home Tonight'. En diciembre de 2008 se comprometieron y se casaron en julio de 2009 en Bali.

En agosto de 2012 tuvieron a su único hijo en común, Jack. Y en agosto de 2017 anunciaron que se separaban. La noticia fue un bombazo ya que nadie esperaba que uno de los matrimonio de actores más queridos rompieran de la noche a la mañana.

Ahora, la actriz ha reconocido en su podcast Unqualified durante una entrevista a Rachel Bilson que a lo largo de su relación nunca le contó a nadie que tenía problemas con Chris Pratt.

"Nunca hablé de ningún problema", afirma sobre que no se sinceró con ninguno de sus amigos sobre las diferencias que podía tener con su pareja entonces.

"Para la gente, incluso con quien era más cercano, estoy seguro de que las cosas fueron más transparentes con mi relación con Ben [Indra, su primer marido], pero con Chris, creo que ambos protegimos esas imágenes incluso dentro de nuestros círculos cercanos", comenta.

"En algún momento me doy cuenta de que había muchas cosas que ignoré y que realmente no debería haber hecho", continúa diciendo. "En retrospectiva, sentí que mi mano fue forzada. No creo que alguna vez haya sido una decisión independiente", dice. "Pero también hizo que las rupturas fueran menos discordantes, porque en algún lugar de mí se había plantado la semilla".

Anna Faris ha rehecho su vida tras su divorcio con Chris Pratt

Justo el año en el que se divorcio de Chris Pratt, en el año 2017, Anna empezó una relación con el director de fotografía Michael Barrett. Durante el podcast, Faris ha confesado que su prometido y su hijo tienen una relación estupenda. Motivo por el que la actriz "nunca se preocupó de que Jack no tuviera a sus dos padres biológicos criándolo juntos".

"Él y mi prometido tienen una relación increíble, están muy unidos", afirma. "Cuando estaba en una entrevista para el colegio, recuerdo que el administrador dijo algo acerca de que el divorcio tenía este efecto negativo en los niños. Pensé en lo feliz que estaba Jack y sonreí, lo que probablemente parecía un poco loco, y realmente no tenía idea de lo que eran. Supongo que está rodeado de mucha gente feliz y amorosa todo el tiempo".

