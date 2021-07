Anna Faris confiesa que se fugó con su novio para casarse en secreto

Anna Faris ha dado todo un bombazo en su podcast 'Anna Faris is Unqualified', y es que la actriz ha confesado que se ha fugado con su novio, el director de fotografía Michael Barrett, para casarse en secreto.

"Creo que hemos pasado el último año en un lugar de reflexión, en un lugar de tipo de priorización hasta cierto punto, un lugar de ansiedad, un lugar de evaluación. Pero estoy mirando a mi alrededor, así que, simplemente mi prometido tiene razón... ahora es mi esposo", afirmaba.

Para después pedir perdón a su marido por revelar por dar la noticia: "Sí, nos fugamos... lo siento. No lo sabía ... lo siento, cariño. Solo lo he dicho, pero siento [como] que ya no puedo decir prometido". declaraba. "Gracias, fue asombroso. Es maravilloso. Fue en un juzgado local en el estado de Washington. Fue grandioso".

Además, Anna también comentó que reveló la noticia de una forma parecida a su familia: "Vimos a mi familia y se nos escapó de la misma manera", puntualiza. "Mi tía me preguntó: 'Vas a ser madrastra. ¿Cómo te sientes al respecto?' y dije: 'Bueno, de hecho, soy madrastra hace como 4 días, pero fue genial'.

Faris terminaba revelando algunos detalles sobre cómo fue el enlace: "Todo fue muy bien, así que de todos modos, gracias chicos... Fue genial. Fue, en la isla de San Juan en el estado de Washington... que es simplemente el lugar más mágico de tierra".

Este sería el tercer matrimonio para Anna Farris quien ya estuvo casada con Ben Indra de 2004 a 2008, y luego se casó con Chris Pratt en 2009. Pratt y Farris tiene un hijo en común, Jack, y se separaron en 2017, aunque se formalizó el divorcio un año después. Fue precisamente en 2017 cuando Anna Faris empezó a salir con el que es ya su marido

