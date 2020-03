Si no has visto 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' más te vale no seguir leyendo, porque vienen SPOILERS que están directamente enlazados con el final de la película.

El desenlace de la cinta basada en la exitosa saga de 'Harry Potter' no dejó indiferente a nadie. Resulta que el auror Percival Graves, interpretado Colin Farrell, no era más que el tenebroso mago Grindelwald al que da vida el actor Johnny Depp. Esto ha hecho preguntarnos qué le paso al mago del Ministerio de Magia, el cuál sufrió una suplantación de identidad.

Colin Farrell tiene la respuesta y ahora, durante el festival Cinemacon de Las Vegas, ha dado la respuesta. "Quizá esté enterrado en una tumba poco profunda y se va a morir de inanición 17 horas después de que termine la película."

Con esto el actor nos ha dejado claro que el final del auror fue bastante trágico, aunque por otra parte era de esperar.

"Siempre estaba escrito que esta primera película sería la única que haría", explica Farrell.