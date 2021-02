Angelina Jolie revela detalles de 'Eternos' y la razón por la que se ha unido al Universo Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel parece empeñado en acoger a todos los grandes intérpretes de estos tiempos y distribuirlos por sus sucesivas entregas. Una de las últimas actrices en incorporarse a este mundo de superhéroes ha sido Angelina Jolie.

La reputada actriz participará en 'Eternos', uno de los próximos estrenos de Marvel que llegará a los cines el próximo otoño si la pandemia lo permite. Jolie dará vida a Thena, un personaje de los cómics que pertenece a una de las razas humanas de este universo.

La película está dirigida por Chloé Zhao y en el reparto estará acompañada por grandes actores como Richard Madden que interpretará a Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, Lauren Ridloff como Makkari o Salma Hayek como Ajak, entre otros.

La intérprete ha confesado en una entrevista con Vogue, sentirse muy entusiasmada con este proyecto. "Me encanta este reparto y que nos hayamos reunido todos. Me sumé para apoyar la visión de Chloé Zhao y el compromiso de Marvel de ampliar la forma en que vemos a los superhéroes".

Sin embargo, confesaba no haber imaginado acabar interpretando un papel así a estas alturas de su carrera. "Correr por ahí con un traje dorado no era como me imaginaba a mis cuarenta años. Pero es una locura buena, o eso creo", reconoce.

