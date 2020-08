Angelina Jolie revela cómo es el tiempo en familia sin Brad Pitt y abre las puertas de su casa

Durante los días de cuarentena obligatoria para evitar la propagación del virus, estamos descubriendo mucho más sobre las vidas de las celebrities, y como están sobrellevando la pandemia, que es lo que están aprendiendo sobre sí mismas y cómo valoran el tiempo en familia.

En el caso de Angelina Jolie comparte seis hijos con su ex Brad Pitt: Maddox, un joven de 18 años que estudia en la universidad en Corea; Zahara, de 15, adoptada en Etiopía meses después de nacer; Pax, de 16 años y que adoptó en Vietnam cuando el pequeño tenía cuatro; Shiloh, de 13 años, su primera hija biológica y que ahora es un niño llamado John; y los mellizos Knox y Vivienne, niño y niña nacidos en Francia en julio de 2008.

La actriz en medio de una entrevista sobre su nueva película para Disney+, titulada 'The One and Only Ivan' para E!, habló de cómo ha sido el tiempo en familia en su casa.

"Sabes, nunca he sido de las que valoran la relajación". "Me gusta el caos", afirmaba la actriz. Mientras continuaba, la actriz ganadora del Óscar reveló que no es extraño que sus hijos y mascotas interrumpan "reuniones de alto nivel".

"He estado en reuniones de alto nivel donde hay perros y pelotas y niños y cosas", dijo con respecto a su vida familiar. "Simplemente disfrutas ser humano con todos los demás y te ríes de ello".

Con el fin de dar a sus hijos "un poco de estructura", Angelina dijo que trata de "hacer horarios en casa". Sin embargo es su hija Zahara la que sobresale en organización. "Mi hija Zahara es mejor organizando las cosas que yo", expresó Angelina.

Además su pasatiempo favorito es tener noches de cine todos juntos. "Bueno, estamos todos allí. Los seis niños, mi hijo mayor desde su casa en Corea". "Muchas palomitas de maíz y como todas las familias, sólo somos pijamas, batas y snacks".

