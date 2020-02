Angelina Jolie recibe amenazas por su película 'In the Land of Blood and Honey'

La película sobre los horrores de la guerra de Bosnia 'In the Land of Blood and Honey' supuso el debut como directora de Angelina Jolie. Pero parece que a los bosnios no les ha parecido que la cinta mostrase la realidad y por eso la actriz está recibiendo amenazas.

"Me han enviado cosas y también han colgado cosas online", ha reconocido Jolie en una entrevista con 'The Guardian'. Pero no ha sido la única que ha recibido amenazas. La actriz admite que "aunque no me lo hayan dicho, se que algunos actores serbios que forman parte del reparto también están recibiendo amenazas. Uno de ellos tenía las ventanillas de su coche rotas".

Tras la mala situación por la que está pasando la actriz, Jolie ha decidido cancelar, de momento, la premiere de la película en la capital serbia, Belgrado, pero negó que fuera resultado directo de las amenazas, sino porque "no me gustaría que una película de este tipo se utilizara como una herramienta de presión"

La película que ha levantado las suspicacias narra el romance de un serbio y una bosnia musulmana en pleno conflicto de los Balcanes. Danijel es un policía serbio. Ajla es una joven artista bosnia musulmana.

Antes de la guerra de los balcanes de los 90 se conocieron y se enamoraron, pero la violencia que envuelve el país les cambiará para siempre. Al adueñarse el conflicto de sus vidas, su relación ya no será la misma, sus motivos y el vínculo que los une se volverán ambiguos y sus lealtades se tornarán inciertas

Ante las críticas la actriz y ahora también directora, se muestra tajante y considera que "lo que demuestran es la situación que sigue viviendo el país".