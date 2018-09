Angelina Jolie, irreconocible en el rodaje del crossover entre 'Peter Pan' y 'Alicia en el País de las Maravillas'

'COME AWAY' DARÁ UNA VUELTA DE TUERCA A LOS CLÁSICOS DE DISNEY

Angelina Jolie se encuentra rodando 'Come Away', un crossover que unirá las historias de 'Peter Pan' y 'Alicia en el País de las Maravillas' como no podíamos haber imaginado jamás. Jolie interpretará a la madre de los dos personajes principales.