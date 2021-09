Angelina Jolie confiesa que tiene "el corazón roto" por la batalla contra Brad Pitt por la custodia de sus hijos

La relación entre Brangelina (Brad Pitt y Angelina Jolie) fue muy mediática desde sus inicios y su divorcio en 2016 no cambió eso. No cuando los actores siguen envueltos en disputas legales, en concreto, por la custodia de sus hijos menores de edad.

El último episodio de su batalla legal implicó una victoria para Angelina Jolie, que consiguió la destitución del juez, John Ouderkirk. A pesar de que Ouderkirk, como juez privado, fue elegido específicamente por la expareja para llevar el caso, Jolie arremetió judicialmente contra él y un comité dio la razón. Pero Brad Pitt ya ha comunicado que quiere impugnar esa decisión y así se lo ha hecho saber a la Corte Suprema de California.

Ahora, la actriz ha hablado con The Guardian sobre cómo se siente y de cómo se ha sentido desde hace mucho tiempo, aunque al principio se mostraba dudosa respecto a hablar: "Yo... Todavía estoy en mi propia situación legal. No puedo hablar de eso", ha dicho con algunos tartamudeos.

Pero al final sí se ha pronunciado sobre algunos asuntos. Como cuando desde el medio le preguntan si alguna vez ha temido por la seguridad de sus hijos y ella, tras una reticencia inicial, ha dicho "sí". "Para mi familia. Toda mi familia", ha añadido.

"A menudo no puedes reconocer algo de una manera personal, especialmente si tu enfoque está en las mayores injusticias globales, porque todo lo demás parece más pequeño. Es muy difícil. Me gustaría poder tener esta discusión y es muy importante...", dice también Angelina Jolie, en referencia a los problemas que somos capaces ver en otros, pero no cuando están en nuestras propias carnes.

Esta declaración reaviva sus acusaciones a Brad Pitt de violencia doméstica o cuando, hace meses, reveló un supuesto incidente un tanto incómodo entre Brad Pitt y Maddox, uno de los hijos de la pareja. Según la actriz, en septiembre de 2016, padre e hijo tuvieron una importante disputa en un jet privado. Pero el FBI y el Departamento de Infancia y Familia del Condado de Los Ángeles investigaron al intérprete y le absolvieron de cualquier delito.

"No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentí que tenía que separarme del padre de mis hijos", ha confesado la actriz. Jolie, como hija de padre divorciados, está "con el corazón roto" de tener que someter a sus propios hijos a lo mismo que ella atravesó de pequeña.

