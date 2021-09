Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de usar su fama para influir en la batalla por la custodia de sus hijos

Desde que la pareja decidió separarse en 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt están sometidos en una intensa lucha por la custodia de sus seis hijos. No logran llegar a un acuerdo que resulte en un divorcio beneficioso para ambos, ya que Pitt quiere una custodia conjunta, mientras que la actriz se niega a aceptar esto porque piensa que él no es una buena influencia para sus hijos.

Es más, Jolie alegó que tres de sus seis hijos querían testificar contra Pitt, pero no pudieron porque el juez John Ouderkirk, el mismo que les casó en 2014, lo prohibió. El juez dictaminó que no había pruebas suficientes que demostraran el peligro que los jóvenes pudieran correr por estar con su padre. Al determinar qué el testimonio de Angelina no era lo suficientemente creíble, emitió la orden de custodia compartida.

Apenas un mes después, Angelina obtuvo una gran victoria cuando sus abogados fueron capaces de convencer a un tribunal de apelaciones de California de que el juez Ouderkirk debía ser excluido por el hecho de que los abogados de Pitt no revelaron los tratos previos que habían tenido con los fiscales del actor.

Angelina Jolie junto a sus hijos | Getty Images

Los próximos pasos de la batalla legal

Este pasado lunes, el equipo de Pitt ha pedido permiso para lanzar una apelación contra la previa decisión, pero los documentos de Jolie declaran que el Tribunal de Apelación fue unánime al encontrar que Ouderkirk violó el mandato del Código de Ética Judicial.

"No hay duda de que un juez que recibe una remuneración privada y que, sin revelar la información, se ha asegurado una relación favorable con el abogado de un litigante, deber ser descalificado", dice el documento.

Además de exponer el equipo legal de la actriz de que Brad Pitt habría intentado usar su fama para favorecer el resultado final de la custodia: "Este tipo de destreza, un último esfuerzo por parte de un litigante famoso que busca un tratamiento especial, no es para lo que están los recursos limitados de revisión de este Tribunal", explica el medio.

"No hay nada que ver o revisar aquí. No hay ningún problema que cumpla con los rigurosos estándares de este Tribunal o que sea digno de revisión", dice.

Theodore J. Boutrous, el abogado de Pitt, contó a Page Six: "El fallo del tribunal inferior premiará a las partes que están perdiendo los casos de custodia de los hijos, y condenará sus juegos, al permitirles esperar y ver la dirección probable del caso antes de buscar la descalificación del juez".

"Condenar el uso de este tipo de impugnación estratégica de descalificación 'al acecho' causará un daño irreparable tanto a los niños como a las familia implicadas en este caso, y a otras familias en otros casos, al prolongar innecesariamente la resolución de estos litigios en un sistema judicial ya sobrecargado", añade el abogado.

El defensor de Pitt continúa: "Permitir este tipo de estrategia de litigación astuta privará a los padres de un tiempo insustituible con sus hijos, ya que los jueces son descalificados por razones menores en medio de sus casos".

Por lo tanto, parece que todavía no ha acabado lo que parece ser una interminable discusión entre Brangelina por la custodia de sus hijos.

