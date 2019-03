Angelina Jolie acapara todos los flaches en su debut como directora

La actriz estadounidense Angelina Jolie acaparó todos los flashes en la 62 edición de la Berlinale, adonde vino a defender su debut como realizadora en "In The Land Of Blood And Honey".

Esta historia de un amor imposible entre Daniel -serbio- y Ajla -bosnia- en pleno conflicto armado en los Balcanes es, según su directora, "sólo una pequeña parte de lo que fue la guerra".

"Esto no es un documental, es una interpretación (de lo que fue el conflicto). Hay muchas historias diferentes que contar de esta guerra y muchas versiones diferentes", declaró Jolie en una sala de prensa en la que no cabía ni un alfiler. Su objetivo, aseguró, era "contar esta historia", la de las mujeres víctimas de abusos y violaciones en el contexto de un conflicto armado, porque, afirmó, se sabe muy poco de esta guerra.

La realizadora novel se defendió de las críticas relativas a una visión unilateral del conflicto y señaló que "claro que hubo mujeres violadas en todos los bandos". "La realidad es que una mujer violada es demasiado", agregó.

En cuanto a las imágenes crudas que hay a lo largo de la película, proyectada en la sección Berlinale Special del festival, Jolie aludió a la "responsabilidad de enseñar a la gente lo peor de la guerra". "Lo más maravilloso es que todos hemos aprendido de todos y nos hemos hecho amigos, son grandes artistas y ha sido un privilegio" trabajar con ellos, dijo Jolie al hablar de las personas implicadas en este proyecto, muchas de las cuales vivieron la guerra de los Balcanes en primera persona.

Al mismo tiempo, afirmó que "será muy duro hacer otra cosa" ahora que ya se ha estrenado como directora y recordó que lleva dos años sin actuar, al tiempo que anunció que su próxima aparición en la gran pantalla será en una película de Disney.

"Encuentras formas diferentes de hacer que las cosas importen", declaró al explicar el contraste entre la historia que acaba de llevar al cine y las producciones de Hollywood. Jolie presentó su debut detrás de las cámaras en la Berlinale acompañada de gran parte del elenco, entre los que figuraron Zana Marjanovic, Vanesa Glodjo, Alma Terzic, Goran Kostic, Rade Serbedzija, Nikola Djuricko, Branko Djuric y Boris Ler.

"Hay una gran controversia con la película en la región (de los Balcanes) y creo que eso es lo interesante. Nuestra región es esclava de su historia", declaró Boris Ler, quien al igual que el resto de los actores presentes dio las gracias a Jolie por haber contado con ellos para este proyecto.