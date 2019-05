'Los Ángeles de Charlie': Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu se reencuentran en un día muy especial

Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu protagonizaron en el año 2000 la adaptación a la gran pantalla de 'Los Ángeles de Charlie' y poco después su secuela. Casi 20 años después de ese momento se han reunido para acompañar a Lucy Liu el día en el que recibía una estrella en el Paseo de la Fama.

El reencuentro de 'Los Ángeles de Charlie' | Getty Images

Al evento acudió también Demi Moore, que también formó parte del reparto, y que habló durante la ceremonia contando que conoció a Lucy Liu en el rodaje. "Pude ver que ella era, como ya me habían contado, una chica ruda con cerebro. A medida que la fui conociendo mejor, me di cuenta de que no sólo era una chica ruda con cerebro, sino que también tenía un bonito corazón, un alma profunda y amorosa y un gran sentido del humor".

Como sabrás, pronto veremos un reboot de 'Los Ángeles de Charlie' protagonizado por Kristen Stewart y Naomi Scott. Aquí puedes ver las primeras imágenes oficiales del proyecto.

Seguro que te interesa:

El gran agujero de guión de 'Vengadores: Endgame'