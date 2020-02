Angela Lansbury está indignada con la nueva versión de 'La Bella y la Bestia': "¿Por qué van a hacer esto de nuevo?"

A pesar de que para muchos la noticia de la película en acción real de 'La Bella y la Bestia' fue toda una alegría, para Angela Lansbury, quien interpretó vocalmente a la señora Potts en la película de animación, fue una auténtica sorpresa. Y no exactamente para bien.

En una entrevista con Entertainment Weekley, la intérprete ha confesado que estaba un poco desconcertada cuando se enteró de que iba a salir adelante este proyecto. "¿Por qué? ¿Por qué van a hacer esto de nuevo?", confiesa. "No sé muy bien por qué lo están haciendo. No puedo entender qué van a hacer con ella que sea mejor que lo que ya hicimos nosotros".

Al parecer, a Lansbury le parece muy complicado que la película en acción real llegue a la altura de la que hicieron en su día: "Es uno de los cuentos más famosos y conocido mundialmente por los niños. Por tanto, ¿por qué no? No les culpo por hacerlo. Pero, lo siento, no están en verdad en nuestro territorio. Lo hicimos como personajes animados, y esto es bastante diferente con actores reales".

Aun así, la actriz no parece estar en desacuerdo con la sustituta que tomará su revelo como la señora Potts, Emma Thompson. "Conozco muy bien a la actriz que interpretará a la señora Potts y es una muy buena amiga", confiesa.

La versión en acción real de 'La Bella y la Bestia', protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, volverá a traer esta mágica historia a la gran pantalla. Y a pesar de que Lansbury no tenga las expectativas muy altas, los fans de Disney esperan ansiosos la película. La cinta, dirigida por Bill Condon, llegará a los cines el 17 de marzo de 2017.