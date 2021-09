"Un ángel que cuida de todos": Matt Damon revela cómo es su primer tatuaje en homenaje a Heath Ledger

Matt Damon es uno de los actores estadounidenses con mayor proyección internacional. En 2005 protagonizó la película 'El secreto de los hermanos Grimm', en la que conoció a Heath Ledger. Los dos actores se hicieron amigos inseparables y su amistad se mantuvo por años, hasta 2008. Porque en enero de 2008 ocurrió la trágica muerte de Heath, algo que afectó mucho a Matt Damon.

Ahora, el actor, amante de los tatuajes, ha revelado el homenaje que se esconde detrás del primero, de 2013. Y le echa la culpa (o da las gracias) a la insistencia de su esposa Luciana Barroso.

"Fue simplemente que me lo anunció un buen día. Estábamos en nuestro apartamento de Manhattan y me dijo: 'Nos vamos a tatuar'", dice el actor a GQ. "Hay un colega nuestro que le hizo todos sus tatuajes de Heath Ledger. Y yo le tenía dicho que, si alguna vez me hacía un tatuaje, él sería el primero al que avisaríamos", recuerda.

Lo cumplió: Scott Campbell, el tatuador de Ledger, fue el afortunado en estrenar la piel de Damon. Y aunque el actor solo pretendía tatuarse el nombre de su mujer, terminó con dos tatuajes el mismo día, después de interesarse por "algo que hubiera sido" de Ledger.

"Simplemente quería conseguir algo que hubiera sido suyo. Scott me enseñó su portátil y le dije: 'Scott, ¿qué es eso?'. Y me dijo: 'No tengo ni idea, creo que es algo que Heath ha garabateado'. Y yo dije: 'Eso es lo que quiero", explica. Entonces, le pidió al profesional que le hiciese esa línea curva y retorcida que ascendiera casi hasta el hombro... como la que le hizo años antes a Ledger en el brazo, sin que ninguno de sus amigos conociese el significado.

"Es algo que él llevaba en el brazo. Heath era una persona increíblemente inquieta y creativa. Era realmente sensible. Estas cosas simplemente fluían de él. Era realmente especial", asegura al mismo medio lleno de cariño. "Es como un ángel que cuida de todos los nombres que tengo escritos en el brazo", añade, en referencia a los nombres de su mujer y sus hijas.

