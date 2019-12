Todos nos hemos preguntado alguna vez cómo sería acudir a una gala de premios repleta de famosos, pasear por la alfombra roja mientras gritan tu nombre y, sobre todo, ir a la gran fiesta de después. Pues bien, entre todo ese glamour de trajes de chaqueta, vestidos largos, cócteles y canapés, nos encontramos con alguna que otra anécdota digna de ser contada.

De esto mismo ha estado hablando Margot Robbie en el show de Jimmy Kimmel Live!, donde ha confesado que durante la celebración de los Premios Logie, los más importantes de la televisión australiana, bebió mucho y llegó a perder el conocimiento en los baños del Casino Crown.

Pero la cosa no se queda ahí. Cuando logró recuperar la conciencia, la protagonista de la recién estrenada 'Érase una vez en Hollywood' vio que el casino estaba completamente vacío y vivió un episodio de lo más cómico. "Ni siquiera sabía que ese sitio cerraba, normalmente está lleno de gente. Salí del baño y todo se convirtió en una experiencia extraña y surrealista, porque no había nadie a mi alrededor cuando antes había estado completamente lleno... Por unos instantes, en mi estado de ebriedad, dije: '¿Estoy muerta? ¿Este es el purgatorio? ¿Estoy entre el cielo y el infierno ahora mismo? Esto es muy extraño'". Al final, gracias al personal de limpieza descubrió que no estaba muerta y que, simplemente, se había pasado con las copas aquella noche.

