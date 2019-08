Algunas películas de DC no han tenido la acogida por el público que se esperaba, 'Batman v. Superman', 'El Escuadrón Suicida' o 'La Liga de la Justicia' son varios, pero como hemos podido ver con 'Shazam!' o 'Wonder Woman' no todo está perdido y la compañía no se rinde.

Ahora le toca el turno de brillar a Flash, con el mismo actor que pudimos ver en 'La Liga de la Justicia', Ezra Miller y con el director de las dos capítulos de 'It' y 'Mamá', Andy Muschietti. El director abandona así el género de terror para embarcarse en el terreno de superhéroes y cómo contó en la entrevista con Fandango, se le ve ilusionado con este nuevo proyecto:

"Lo que me cautivó sobre 'The Flash'es el drama humano. Los sentimientos y las emociones que participan en el drama. Creo que será divertido. No puedo prometer que no incluiré terror, pero de verdad, es una historia humana preciosa".

Aun así, la película no tiene ni fecha oficial de estreno ni de rodaje y como el propio Muschietti aseguró en la Comic-Con de San Diego, tras el estreno de 'It: Capítulo 2', se tomaría un merecido descanso.

