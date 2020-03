Andrew Lincoln y sus carteles vuelven en la secuela de 'Love Actually', pero esta vez el mensaje es distinto

Con el mensaje del programa benéfico que emitirá la continuación de 'Love Actually', Red Nose Day, Mark (Andrew Lincoln) ha vuelto al rodaje junto a su ¿amigo? Peter (Chiwetel Ejiofor), y no podemos esperar para verlos competir por el amor de Keira Knightley. ¿Qué habrá pasado con el triángulo amoroso en estos 14 años?

Podremos verlo a partir del 24 de marzo con su estreno en Reino Unido.

Brothers in arms. And noses. Everyone on the #rednosedayactually SO happy these guys are here tonight. Esp me. pic.twitter.com/BkR2ZMrG66