'SpiderMan: No Way Home' es una de las películas más esperadas de Marvel, y hace solo unos días que confirmaron su fecha de estreno, el 17 de diciembre.

Pero respecto a su historia todavía hay muchos misterios en el aire, y hace tiempo que circulan fuertes rumores de que se abrirá la puerta al Multiverso y se reunirán los actores que dieron vida a SpiderMan en las anteriores sagas: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Aunque ha habido mucha especulación al respecto y misteriosos mensajes, aún no tenemos una confirmación oficial al respecto, y ahora uno de los implicados se ha pronunciado.

En una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, Andrew Garfield ha respondido de forma contundente a los rumores.

"¡No hay nada que arruinar! Es tan loco. Es p*to divertido para mí. Veo lo a menudo que SpiderMan es tendencia y la gente está colapsando por algo, y yo en plan... 'Chicos... chicos, chicos, chicos...'. Me gustaría poder hablar con todo el mundo en plan, 'recomiendo que os relajéis'", comenta riendo.

"Escucha, no puedo hablar por nada más que yo mismo... A lo mejor están haciendo algo. A mí, no me han llamado", confiesa. Ante la insistencia del presentador, se reafirma.

"¿No lo acabo de decir? No he recibido ninguna llamada. Mira, ya me habrían llamado a estas alturas. Solo digo eso. No quiero arruinar nada que potencialmente pudiera pasar... a lo mejor me van a llamar y decir, 'hey la gente quiere esto'. A lo mejor están haciendo un estudio de mercado", aventura Garfield intentando no ser tan tajante.

Lo cierto es que no es la primera vez que un actor tiene que asegurar que alguna participación no es cierta para evitar spoilers, pero si lo que dice Andrew es completamente honesto tendría razón en que va siendo un poco tarde para añadir su SpiderMan al proyecto...

