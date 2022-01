Andrew Garfield desvela qué escena fue la que le convenció de estar en 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Hay ocasiones es las que los productores negocian con los actores durante semanas para tratar de que salgan en sus películas. Incluso para simples cameos, la presencia de determinados personajes en pantalla puede suponer un quebradero de cabeza para las partes implicadas. No lo fue así con Andrew Garfield.

A pesar de lo grande que es 'SpiderMan: Sin camino a casa', una de las decisiones más trascendentes de los últimos años para Marvel, se resolvió en pocos minutos. Andrew Garfield ha revelado que el motivo de su vuelta al personaje de SpiderMan fue al leer una escena de la película.

"La imagen principal que me presentaron fue atrapar a Zendaya, atrapar a MJ. Esas fueron las primeras páginas que vi y pensé: No hay forma de no hacer esto, porque es profundo", ha contado el actor en el podcast Happy Sad Confused. "Es un momento profundo, como un hermano mayor que salva a su hermano pequeño de su mismo destino en todo el universo. Si ese portal no se hubiera abierto y mi Peter Parker no hubiera estado allí en ese momento, es discutible que hubiera tenido el mismo destino", ha apuntado.

"De repente entras en este increíble momento cósmico, destinado a curar el peor trauma de mi vida y, al mismo tiempo, evitar que mi hermano pequeño tenga que experimentar ese mismo trauma. De repente, estás en un territorio muy mítico, y es profundamente hermoso", dijo en referencia al momento en el que la Gwen Stacy de Emma Stone moría en 'The Amazing SpiderMan 2'.

En dicha escena de 'SpiderMan: Sin camino a casa', Zendaya se precipita al vacío después de un ataque del Duende Verde de Willem Dafoe. Siendo este mismo quien impide al Peter Parker de Tom Holland que la rescate. Es entonces cuando el personaje de Andrew Garfield no duda en tirarse para atrapar a MJ y salvarla, redimiéndose así de su fallo con su novia, Gwen Stacy, y levantando al público de sus asientos.

"Amy fue realmente increíble con eso porque sabe que vengo con muchos pensamientos, creatividad e imaginación y ella fue muy buena para establecer eso con estos muchachos. Y ellos estaban como: 'Sí, esta es la forma en que queremos trabajar. Queremos que sea una colaboración'", añadió el reciente ganador del Globo de Oro sobre la productora Amy Pascal, que contó con el respaldo inmediato de los intérpretes.

