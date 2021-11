Andrew Garfield confiesa que su experiencia como 'SpiderMan' fue "desgarradora"

Ha pasado una década desde que Andrew Garfield protagonizara la película 'The Amazing Spiderman' y desde esa fecha, el actor ha realizado diversos papeles. Sin embargo, es habitual que le sigan preguntando por su papel de SpiderMan en las entrevistas. Este ha sido el caso en su última entrevista para The Guardian, en la que ha confesado que su experiencia como superhéroe no fue tan buena como podría parecer.

Sin embargo, siguen aumentando los rumores de que el actor podría aparecer en el próximo estreno de 'SpiderMan: Sin regreso a casa', junto a Tobey Maguire y Tom Holland en una reunión mítica de los actores que dieron vida a Peter Parker.

Tom Holland y Andrew Garfield como SpiderMan | Sony Pictures

Una cuestión de dinero

El actor contó lo emocionado que estaba en un primer momento cuando le ofrecieron el papel. "Pasé de ser un niño ingenuo a crecer de golpe", confesó Andrew, quien a día de hoy se sigue sorprendiendo ante la gran experiencia, no siempre buena, que fue rodar las dos películas de SpiderMan.

La mayor desilusión de Garfield fue darse cuenta de que "había miles de millones de dólares en juego y eso era lo que guiaba el barco". Para el actor, ser consciente de que en Hollywood el asunto monetario era lo principal fue "un gran despertar" que le dolió mucho.

También le pasó algo parecido durante la Comic-Con de San Diego, donde se reveló que él sería la cara del nuevo Peter Parker. "La Comic-Con de San Diego estaba llena de hombres y mujeres adultos que siguen en contacto con lo que el personaje de SpiderMan significó para ellos. Lamentablemente, agregando las fuerzas de mercado y los grupo de prueba, de repente la atención ya no se centra tanto en el alma del personaje, sino en garantizar la mayor cantidad de dinero posible. Lo encontré y lo encuentro, desgarrador en todos los aspectos de la cultura"

Para terminar añadió: "El dinero es lo que nos ha corrompido a todos y nos ha llevado al terrible colapso ecológico en el que todos estamos a punto de morir".

...

Seguro que te interesa...

La impactante imagen de Tom Holland por los aires en el rodaje de 'SpiderMan: Sin camino a casa'