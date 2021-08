Ana de Armas se sincera sobre sus problemas para dormir durante el rodaje de 'Sin tiempo para morir'

Han pasado muchas cosas por la vida de Ana de Armas desde que dio el saltó a la industria estadounidense. La actriz, que se estrenó en la televisión española con 'El Internado', una serie original de Atresmedia, no solo se codeó con estrellas como o en 'Puñales por la espalda', sino que esta película le valió por una nominación en los Globos de Oro.

Ahora, Ana de Armas está inmersa en su nuevo y ambicioso proyecto: el papel de Paloma en 'Sin tiempo para morir', de la saga de cinematográfica protagonizada por el personaje de James Bond.

Pero no todo reluce en el mundo de la interpretación y es que requiere que seas capaz de adaptarte a un horario de lo más flexible, en el que se cambia de hora y localización muy a menudo. Eso lo sabe bien Ana de Armas, que para en esta nueva película ha tenido que someterse a muchas horas de rodaje por la noche… así como a escenas de acción.

La actriz ha contado a la revista Marie Claire cómo ha sido para ella lidiar con esta situación de horas invertidas y ajetreadas sesiones de grabación.

"A veces tengo brotes nocturnos, así que tengo que cambiar todo mi horario y dormir durante el día", ha explicado al medio. "Es muy difícil desconectar y simplemente irme a la cama, a veces simplemente no puedo porque mi cabeza está girando", añade la actriz.

"He estado usando una aplicación que realmente me gusta llamada Waking Up para ayudar con eso. Realmente me ha ayudado a respirar y relajarme y simplemente entrar en esa zona en la que necesito estar para descansar mucho", confiesa de Armas, lanzando también una recomendación que es de agradecer en un momento en el que, por fin, la salud mental está poniéndose en el foco.

En esta situación de pandemia por la que todos estamos pasando, este tipo de discursos pueden ser claves en la vida de muchas personas. Por naturalizar según qué problemas hablando de ellos abiertamente y por dar también una ayuda a quién pueda necesitarla.

