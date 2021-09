Amy Schumer cuenta que le detectaron un tumor durante la intervención por endometriosis

Han sido unos tiempos algo complicados para Amy Schumer y su familia pero por suerte parece que todo ha salido bien. La actriz hace apenas una semana anunciaba que había sido intervenida con éxito en una operación en la que se le extirpó tanto el útero como el apéndice debido a una endometriosis. La endometriosis es un trastorno por el cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero, crece por fuera.

Pero según parece, a pesar de haber extirpado las hasta 30 manchas de endometriosis, encontraron algo más durante aquella intervención. Según ha informado ella misma a través de su cuenta de Instagram, en la operación se detectó un tumor. Así lo explica la actriz: "Me siento más fuerte y emocionada por la vida".

Y continúa diciendo: "Adjunto el audio de Seckin Endometriosis Center en el que repaso mi patología por si os interesa. Lloro por la mayoría de descubrimientos. Tenía un tumor en mi apéndice devastado por la endometriosis. Quistes en ambos ovarios. Pero ya soy una persona diferente".

"Estoy llena de alegría por la nueva energía que tengo para poder estar con mi hijo. Gracias a Rachel Feinstein por conseguirme esta camiseta que necesitaba para hacerle saber a la gente lo que está pasando. Y cualquiera que se esté preguntando si esto está relacionado con mis dificultades en el embarazo e hiperémesis, yo les digo, ¡joder sí!", explica.

Amy Schumer sigue: "No puedo responder con información médica adecuada porque todavía no hay una investigación sobre esto porque solo le ocurre a mujeres y no hay tiempo para estudiar esto porque todos los recursos deben canalizarse hacia la investigación de la disfunción eréctil".

Para terminar, dice: "Apenas existe una investigación sobre la endometriosis, la cual sufren un 10% de las mujeres. Parece que toda la financiación están enfocadas a las emergencias de los penes. Melinda French, ¿Qué tal si ayudamos en esto?".