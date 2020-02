Amy Schumer asegura que se mudará a España si Donald Trump gana las elecciones

"Voy a tener que aprender a hablar español, porque me mudaré a España u otro lugar. Que Trump pueda ganar es algo que está fuera de mi comprensión, es muy loco".

Schumer, que confesó sus 'ideas de futuro' en una entrevista para la BBC, dedicó también unas palabras a los detractores de Hillary Clinton.

"Esas personas no están informadas, '¿por qué no te gusta Hillary', y te dirán que porque mintió sobre sus correos electrónicos, y que puede seguir mintiendo. Pero eso es precisamente el fallo de Trump, mintió sobre su universidad, no paga a sus trabajadores, etc", sostiene Schumer.

"Pero no he encontrado a nadie que tendra una crítica sustancial acerca de Hillary", concluía la actriz.

Amy Schumer no se calla

Estas declaraciones de la actriz llegan días después de conocer su reacción ante el comentario machista de un hombre durante uno de sus monólogos. El asistente gritó 'Enséñanos las tetas', y la respuesta de Schumer no se hizo esperar.