Amy Schumer, la actriz con más probabilidades de convertirse en Barbie

El rodaje de esta cinta para toda la familia comenzará a comienzos del próximo año con vistas a un estreno para el verano de 2018, indicó la publicación. Schumer tiene previsto revisar el guion escrito por Hilary Winston y hacer sus propias aportaciones con ayuda de su hermana, Kim Caramele. La actriz dará vida a una mujer que vive en Barbieland y que será expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta, por su personalidad excéntrica y por no ajustarse a los parámetros de la sociedad en la que vive. El presidente de Sony, Tom Rothman, fue quien envió personalmente el guion a Schumer y le ofreció liderar el proyecto, apuntó la página web. El estudio está en búsqueda de una directora que se encargue de dar a la historia el tono adecuado. Barbie, reina absoluta del glamur de la industria juguetera y con más de cinco décadas de experiencia, fue creada como el prototipo de mujer perfecta, figura esbelta, sexy y a la vanguardia de la moda, además de ser tratada como una profesional intachable con más de 150 carreras estudiadas en sus diferentes versiones. Al conocer el nombre de la actriz que probablemente interprete a Barbie muchos usuarios de las redes sociales han manifestado su descontento al ser Amy Sshumer la elegida pues consideran que no es el perfil idóneo para recrear a la famosa muñeca de Mattle en carne y hueso.

Amy Schumer is in talks to play Barbie in a new live action film. #awesome pic.twitter.com/302BgXa5Ep — Godfrey Elfwick (@GodfreyElfwick) 2 de diciembre de 2016

@amyschumer Barbie?? Better lose a lot of weight for that role! — Live life honestly (@DavidHase1) 2 de diciembre de 2016

The ONLY way I'd watch a movie about Barbie is if @amyschumer was starring in it. — Darci Monet 🎶 🎭 (@DarciMonet) 2 de diciembre de 2016