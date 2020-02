Con amigos así... Kevin Smith dice todo lo que piensa sobre Ben Affleck y su abandono de 'The Batman'

Vale, es posible que Ben Affleck haya decepcionado a la gente quitándose el rol de director de la nueva película de Batman en solitario, 'The Batman'. ¿Pero es necesario que hagamos leña del árbol caído?

Kevin Smith opina que sí, y así lo ha hecho en el vídeo de su canal de Youtube llamado 'Affleck no dirigirá The Batman- Los pensamientos de Kevin'. En la grabación el director de 'Clerks' disecciona la noticia junto a Marc Bernardin y no deja títere con cabeza.

Por si desconoces el pasado de Kevin Smith y Ben Affleck te contaremos que un día fueron grandes amigos, muy íntimos, pero Smith achaca a la mujer de Affleck, Jennifer Garner, el distanciamiento de ambos.

A lo que íbamos, esto es lo que opina Smith sobre el hecho de que Affleck finalmente haya decidido abandonar la dirección de 'The Batman': A ver, todo el mundo quiere dirigir la mejor película de Batman que se haya hecho nunca pero...¿sabes? Igual esa película ya está hecha y se llama 'El caballero oscuro', y es increíble". Además, el cineasta añade que "ni siquiera el propio Chris Nolan estuvo a la altura de sí mismo cuando hizo después 'El caballero oscuro: La leyenda renace'".

Pero no queda ahí la cosa, y sigue hipotetizando sobre los pensamientos de Affleck al explicar que "ya es mayorcito, por lo que piensa '¿para qué me voy a molestar y complicarme la vida? Si la gente me va a criticar haga lo que haga y no me sale una película como 'El caballero oscuro' estoy jodido, pero si sólo actúo solo seré Batman y punto'".

Si te has quedado con ganas de más, aquí te dejamos el vídeo al completo.